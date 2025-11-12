Se viene el “Desafío Campero Trail Running” en La Caldera

Para cerrar el año en el calendario deportivo de Salta, se llevará a cabo una carrera de trail running en la localidad de La Caldera. La invitación es para el domingo 14 de diciembre.

La localidad de La Caldera será escenario de una nueva edición del Desafío Campero Trail Running – La Mejor Vista, una competencia de montaña organizada por AR Endurance, equipo a cargo del profesor Antonio Romero, que convoca a corredores y aficionados del deporte al aire libre de toda la región.

El evento se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre de 2025 en la Finca Fernández, ubicada frente al Dique Campo Alegre, pasando La Caldera. La carrera ofrecerá circuitos para todas las edades y niveles, con paisajes únicos y vistas imponentes del valle.

Distancias y valores de inscripción: 3 km (Carrera participativa para niños): $2.000, Trekking 7 km (participativa): $30.000, 7 km (competitiva): $35.000, y 11 km (competitiva): $45.000

La inscripción incluye: Medalla Finisher, remera oficial del evento, participación en los reconocimientos de circuito, hidratación y snack en recorrido y meta, seguro del corredor y cronometraje con entrega de ticket (tiempo y posición).

Para sumarse al Desafío Campero pueden comunicarse al 3875325438