"Hay balas apuntando sus casas", aparecieron pintadas contra el presidente de Central Norte

Tras el enfrentamiento entre barras de Central Norte, que terminó con un hincha apuñalado, aparecieron pintadas con amenazas en las paredes de la sede del club, ubicada en avenida Entre Ríos al 1500, dirigidas al presidente Leandro Etchezar y la Comisión Directiva.

Las pintadas, según relevó Somos Salta, incluyen frases como “Con la hinchada no se jode, hay balas para todos” y “Comisión directiva, hay balas apuntando a sus casas”.

Hasta el momento no hubo pronunciamientos oficiales por parte de la comisión directiva ni de organismos de seguridad.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Salta, que trabaja para identificar a los autores de las pintadas y determinar si existe vinculación directa con los hechos violentos ocurridos en las últimas horas.