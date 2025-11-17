¡Una buena! Rescatan a ciclistas varados tras ser sorprendidos por el temporal en el norte

Un grupo de aficionados al mountain bike, en su mayoría oriundos de Colonia Santa Rosa y algunos de Orán, vivió un gran susto este domingo luego de que una fuerte tormenta los sorprendiera en pleno recorrido, quedando varados en la zona del Angosto de Parani y que, gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Orán, los integrantes fueron rescatados sanos y salvos.

La aventura de los deportistas se vio abruptamente interrumpida por el repentino cambio en las condiciones climáticas. Aparentemente, los ciclistas no advirtieron las alertas meteorológicas que se encontraban vigentes para la zona, lo que los llevó a internarse en el Angosto de Parani sin prever la llegada del temporal.

Ante la creciente preocupación generada por el temporal y el riesgo que implicaba permanecer en la zona, el grupo solicitó asistencia inmediata. La alerta llegó a los equipos de emergencia, movilizando a los Bomberos Voluntarios de Orán que se trasladaron de inmediato al lugar para iniciar las tareas de búsqueda y rescate.

Los rescatistas se enfrentaron a condiciones climáticas adversas para localizar al grupo pero, tras una intensa labor de búsqueda en la zona del Angosto, finalmente lograron hallar a todos los integrantes del grupo de mountain bike, cuyo estado de salud era bueno, lo que permitió que la operación se desarrollara con éxito.

Los rescatistas aprovecharon para destacar la importancia de la precaución en las actividades al aire libre, especialmente en épocas de tormentas y en zonas de montaña como el Angosto de Parani, por tanto hicieron un llamado a la comunidad deportiva a "respetar las advertencias climáticas y planificar las actividades al aire libre" considerando siempre las condiciones del tiempo.