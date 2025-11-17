Calles anegadas, viento y granizo, así fue el fuerte temporal que golpeó a Orán

Un violento temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo provocó serios inconvenientes este domingo en distintas zonas de Salta, con San Ramón de la Nueva Orán como la ciudad más afectada.

En pocas horas se registraron más de 60 milímetros de precipitación, lo que derivó en calles anegadas y barrios aislados. “Estamos inundados”, relató una vecina a El Tribuno.

En el Hospital de Orán, el área de Tocoginecología registró filtraciones durante el momento de mayor intensidad, obligando al personal a reorganizar la atención.

La inestabilidad también alcanzó a Pichanal, Padre Lozano, Hickam, Misión Chaqueña, General Mosconi y Tartagal, donde entre las 19 y 21 se formaron focos de tormenta favorecidos por un “hueco de presión”.

El temporal también se sintió en el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes. En Chicoana y El Carril se registró caída de granizo acompañada por vientos superiores a los 70 km/h. En Lumbreras, las ráfagas provocaron la caída de postes y problemas en el suministro eléctrico.





