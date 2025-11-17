Desbaratan una red de pedofilia digital en diez provincias: Hay un detenido en Salta

Salta formó parte de un operativo llamdo "Escudo Infantil", una acción nacional coordinada que tuvo como objetivo desbaratar una compleja red de pedofilia dedicada a la difusión e intercambio de material de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes a través de Internet, con la realización de 13 allanamientos simultáneos en diez provincias, confirmándose la detención e imputación de un joven en la ciudad de Salta.

La intervención en Salta fue ejecutada el pasado jueves 13 de noviembre, bajo la dirección de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. La investigación que permitió llegar al acusado local se originó gracias a reportes proporcionados por la organización internacional NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), la cual alertó sobre la actividad ilícita que estaba desplegando el individuo a través de la web.

Tras obtener la información, se realizó el allanamiento correspondiente en la ciudad de Salta. El procedimiento arrojó resultados positivos, confirmando que el acusado, un joven que era menor punible al momento de cometer el hecho, fue encontrado en posesión de un total de siete imágenes de Material de Abuso Sexual Infantil.

Posteriormente, el joven fue imputado de forma provisional como autor del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil.

La Fiscal Cornejo recordó la complejidad de este tipo de crímenes, destacando que el entorno digital brinda a los pedófilos el anonimato y la capacidad de un alcance masivo en cuestión de segundos, eliminando la necesidad de cercanía física con sus víctimas.

El operativo "Escudo Infantil" demostró una acción coordinada a nivel nacional con allanamientos conjuntos en Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta, San Juan y Santa Fe, marcando un hito en la lucha contra la impunidad en el ámbito de la ciberdelincuencia.