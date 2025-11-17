Juventud Antoniana convocó a asamblea para modificar el Estatuto

El Centro Juventud Antoniana anunció oficialmente la convocatoria a sus socios para participar de dos asambleas, una General Ordinaria y otra General Extraordinaria, que se realizarán el próximo 12 de diciembre de 2025 en calle Lerma.

La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 17:00. Los socios deberán tratar un temario que incluye la lectura del acta de convocatoria, un minuto de silencio en homenaje a los socios fallecidos, la designación de dos socios para firmar el acta y la consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e informes correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

Posteriormente, a las 19:00, se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria, cuyo único fin será tratar una propuesta de modificación parcial del Estatuto Social de la institución. En este encuentro también se designarán dos socios para la firma del acta.

Ambas convocatorias llevan la firma del presidente de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura, y fueron publicadas oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.