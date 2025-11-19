El "mapa" del hantavirus en Salta: Conocé los lugares con mayor cantidad de contagios

Luego de que InformateSalta dialogara con Francisco García Soria, Director de Epidemiología de la Provincia, donde se refirió a las caracteristicas del hantavirus, la naturaleza de los contagios y el trabajo que se hace para prevenirlos desde el Estado, se conoció "el mapa de contagios", en la que se detalla el lugar de las personas contagiadas, la cantidad de infectados y la edad de los mismos.

En este sentido se informa que hasta el 18 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública notificó 7 casos positivos de infección por hantavirus. Las personas que contrajeron la enfermedad tienen residencia en:

Gaona : 1



: 1 Joaquín V. González: 1



1 Hipólito Yrigoyen: 2

2 General Enrique Mosconi: 1



1 Embarcación: 1



1 Orán: 1

Del total de confirmados, 6 son de sexo masculino y 1 femenino. La edad de las personas varía y comprende entre 10, 20,26, 32, 34, 37 y 45 años.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que “cinco pacientes tuvieron una evolución clínica favorable y recibieron el alta médica, dos de ellos con residencia en el departamento Anta, dos en el departamento Orán y uno en San Martín”.

A la fecha suman dos los fallecidos, uno de ellos con residencia en Hipólito Yrigoyen y, el otro, en General Enrique Mosconi.