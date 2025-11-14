Murió un hombre por hantavirus en el norte provincial, tenía 40 años

Un hombre de 40 años murió en el Hospital de Tartagal tras ser diagnosticado con hantavirus, luego de haber sido derivado desde el Hospital de Mosconi, donde había ingresado horas antes con un cuadro de vómitos y dolor abdominal.

El gerente del hospital de Mosconi, Dr. Fernán López, confirmó en Mosconi TV que los estudios realizados en Tartagal dieron resultado positivo para hantavirus.

El paciente había llegado durante la madrugada con síntomas digestivos y sin manifestaciones respiratorias, por lo que quedó en observación.

Sin embargo, durante la mañana su cuadro se agravó: comenzó a presentar dificultad respiratoria y alteraciones en los estudios de laboratorio. Debido a la rápida evolución, fue derivado cerca del mediodía a Tartagal, donde “a las nueve de la noche fue intubado y falleció”, detalló López.

El médico destacó la agresividad del avance de la enfermedad: “En apenas doce horas pasó de un cuadro digestivo a una falla respiratoria grave”.

Como medida preventiva, Salud Pública inició la vigilancia epidemiológica en Mosconi para determinar si el paciente había tenido contacto reciente con zonas rurales o antecedentes de viaje.