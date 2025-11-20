Vecino de Embarcación recibió una silla de ruedas y pañales cuando más lo necesitaba

Un gesto que enaltece y nos llena de esperanzas ocurrió ayer en Embarcación, durante la trasmisión en vivo de la FM Norte 102.3 de dicha localidad.

Resulta que un vecino llegó desesperado buscando que a través de la radio algún corazón solidario le donara una silla de ruedas y pañales para una persona adulta mayor e increiblemente el milagro llegó de la mano de una fiel oyente de la emisora, la señora Julia Marino, quien no dudó un segundo y le acercó las cosas al vecino.