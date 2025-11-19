Ayudemos a Luis, es jubilado y busca trabajo puliendo autos

Un historia más de las tantas que venimos contando en medio de esta crisis económica que nos atraviesa a todos es la de Luis, un jubiliado de 70 años que no tiene para comer.

Sofía contó que días atrás escuchó al hombre contar que "hay días que compra una tira de pan y eso almuerza" palabras que conmovieron a la joven e inmediatamente buscar ayudarlo.

La mujer se empapó un poco de la historia de Luis, y decidió iniciar una movida para que lo ayuden: “Sé que los salteños somos muy solidarios, tenemos buen corazón y yo escuché hablar a este abuelito de 70 años, su nombre es Luis y la verdad se me partió el corazón verlo agitado de tanto pedalear".

Contó que: "Anda por las calles buscando trabajo en su bicicleta , el es experto en el pulido de autos pero no consigue trabajos, si alguien quiere hacer algo a su auto, solo cobra $30.000 el lavado y pulido de auto, y $30.000 pulido de par de ópticas. Démosle una mano, todo está feo hoy en día y más para ellos, les dejo un número par que puedan contactarlo 3875202862 ayudemos" publicó Las Informantes al día.