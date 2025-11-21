En este fin de semana XXL, visitá la feria de artesanos en plaza Güemes

En un fin de semana XXL, feriantes se instalan en distintas plazas y espacios públicos, ofreciendo distintos productos artesanales e incluso gastronómico.

Uno de esos lugares es la plaza Güemes, ubicada frente a la Legislatura, donde si bien cada sábado y domingo se instalan distintos puestos, este viernes y lunes también muchos aprovecharán de vender.

Multivisión Federal dialogó con algunos puesteros que estan desde temprano y planean quedarse hasta la noche "Hay momentos que sale, de a poco pero sale. Tengo personajes en amigurumis".

Otra puestera que ofrece especias de Cachi: "Son de Cachi, tenemos condimentos, pimento es lo que más sale. También tengo variedad de porotos. Miel y otros productos por encargo. Pimenton dulce a $1500 y ahomado a $2500. La verdad que el salteño consume mucho y al turista le llama la atención los colores, los aromas. Me va bien, no me puedo quejar".

También podes encontrar productos artesanales com dulces "Ofrece alfajores 2000 pesos cada, de distintas variedades. O 3 por 5500 y la caja de por 6 a $11 mil, y pueden convinar".

Además se pueden encontrar productos con impresión 3D, se encuentran personajes de todo tipo y tamaño. Podes acercarte hasta las 21 horas del viernes al Lunes.