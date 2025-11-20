Así funcionarán los servicios municipales el fin de semana XXL, la recolección de basura será normal

La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para el fin de semana extra largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, el viernes 21 (día no laborable con fines turísticos) y el lunes 24, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el martes 25.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido y limpieza de calles.

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

Los mercados municipales funcionarán de la siguiente manera: el viernes 21, el Mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar abrirá de 8 a 14 y 17:30 a 22; el lunes 24 estarán cerrados.

El Patio de las Empanadas abrirá el viernes 10 a 24 y el lunes solo medio día. En tanto, el mercadito Evita atenderá el viernes desde las 10 en horario corrido y el lunes en horario normal. Por su parte, el mercadito General Belgrano abrirá el viernes de 7 a 13:30 y 17 a 21:30 y el lunes solo hasta 13:30. Todos vuelven a su horario habitual el martes 25.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a Educación Vial, en la sede de calle Artigas solo habrá examen práctico el viernes hasta las 12, mientras que en Unión solo se tomará examen teórico el lunes 24.

Desde Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 8 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. El viernes 21, estará de turno el Juzgado de 1° Nominación, a cargo del Dr. Christian Abdenur, mientras que el lunes 24, lo hará la Dra. Natalia Gutiérrez Conde, del Juzgado de 2° Nominación.