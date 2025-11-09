Folclore y danza este domingo en los Paseos Artesanales de la ciudad

La Municipalidad de Salta invita a disfrutar este domingo de las actividades y propuestas culturales en los Paseos Artesanales que funcionan en el macrocentro. Los puestos permanecerán abiertos de 10 a 21 en Plaza Güemes y en el Paseo Balcarce (en el tramo de Balcarce al 900), donde artesanos locales ofrecerán productos regionales y piezas hechas a mano.

En el marco de la víspera del Día de la Tradición, la Plaza Güemes será el escenario central de un encuentro artístico desde las 18, con música folclórica en vivo, danza y espectáculos sobre calle Mitre. Se presentarán Darío “La Voz del Corazón”, Academia Pachamama, Ezequiel y su Banda, Quinoa Folclore y Jacinta Condorí, con la conducción de Lore Victoriano y Tato Caldera.

La propuesta invita a vecinos y turistas a recorrer, comprar, compartir y celebrar la cultura salteña en un ambiente al aire libre y familiar.