El rating de Mirtha Legrand ¿Ganó y perdió contra Iván de Pineda?Medios23/11/2025
Este sábado 22 de noviembre a las 21:30 horas Mirtha Legrand recibió en su mesa a Federico Andahazi, Vicky Xipolitakis, Alejandra Maglietti y Diego Cabot y el público la volvió a acompañar.
Al igual que el sábado pasado, La Noche de Mirtha fue lo más visto de El Trece y lo segundo más visto de la jornada, incluso mejoró dos décimas con respecto a la emisión de la semana pasada. vsFJPQ
Con un promedio de 4.5 puntos de rating, la gran Diva de los Almuerzos sólo fue superada por la primera parte de Escape Perfecto, que logró una media de 5.5 puntos. Pero como premio consuelo, Mirtha le ganó a la segunda parte de Escape Perfecto, que marcó 4.3.
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas (planillas de Ibope mediante), en el mano a mano, Iván le sacó un punto de ventaja a Legrand. Tomando sólo los minutos que compitieron, La Noche de Mirtha hizo 4.6, contra 5.6 de Iván de Pineda.