La deuda de los argentinos con bancos y billeteras alarma: Deben $5,6 millones en promedio

La deuda de las familias argentinas sigue en aumento y alcanzó niveles que encienden alarmas. Un nuevo informe del Banco Central (BCRA) detalló que, en promedio, cada persona endeudada acumula $5,6 millones, cifra que representa una suba del 75% interanual.

El cálculo combina lo tomado del sistema bancario tradicional y lo adquirido por fuera de él, especialmente a través de billeteras virtuales, tarjetas de consumo, supermercados, electrodomésticos, cooperativas y financieras.

El relevamiento midió cuántos clientes mantienen deudas simultáneas en ambos circuitos. En julio, más de 6,2 millones de personas se encontraban en esa situación. El BCRA precisó que esos clientes arrastran $4,4 millones con bancos y aproximadamente $1,2 millones más con billeteras y otros.

En alza

El Banco Central analizó el desempeño de las más de 540 empresas que otorgan financiamiento por fuera del sistema bancario. Entre ellas se ubican billeteras, comercios con planes propios, financieras y cooperativas.

Según el reporte, estas entidades tenían otorgados $11 billones en préstamos y consumos con tarjeta hasta julio. La búsqueda de crédito por estas vías se aceleró en el último año: los préstamos personales crecieron 144% en términos reales, mientras que el financiamiento con plásticos aumentó 53%.

Riesgo por las tasas

El informe advierte que gran parte de ese endeudamiento se toma con tasas que superan por cuatro veces a la inflación, lo que incrementa el peso mensual sobre los deudores. El atraso en los pagos también se convirtió en un foco de inquietud: por ejemplo, el 27% de los créditos para electrodomésticos figura impago.

Los analistas del Banco Central remarcan que la combinación de altas tasas, caída del poder adquisitivo y mayor uso de créditos extrabancarios deja a los hogares más expuestos y con menor capacidad de recuperación.