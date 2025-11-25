Salta, la cuarta provincia del país con mayor cantidad de denuncias por casos de abuso sexual

En el marco de esta fecha, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres presentó un informe que revela una tendencia alarmante: en los últimos 10 años, las denuncias por violencia de género en Salta aumentaron un 98%.

Ana Pérez Declercq, referente del organismo, explicó que los departamentos con mayor cantidad de denuncias son Capital, Cafayate, Rosario de la Frontera y Metán. “De las 365 denuncias registradas, Cafayate ocupa el segundo lugar pese a tener menos habitantes”, detalló, evidenciando la gravedad del fenómeno en esa zona.

El informe también expone que más de 1.000 denuncias por abuso sexual fueron registradas en el último período analizado, ubicando a Salta como la cuarta provincia del país con mayor cantidad de casos. “La tasa local es de 109 delitos cada 100.000 habitantes”, indicó Pérez Declercq.

Respecto a femicidios, la provincia registra seis causas caratuladas como tales, aunque algunas mantienen carácter provisorio y continúan bajo revisión para determinar si corresponden a femicidios u otras figuras violentas.

Otro dato revelador del informe es el horario y los días con mayor cantidad de pedidos de ayuda:

“La mayoría de las llamadas se registran los fines de semana o durante la noche”

Frente a esta realidad, Pérez Declercq subrayó la necesidad de adaptar la atención institucional: “Tiene que haber un dispositivo específico de violencia de género funcionando justamente en esos días y horarios donde aumenta la demanda”.

El informe recordó además que, desde 2016, cuando se contaron 14 mil denuncias, la cifra escaló sostenidamente: en 2025 ya superan las 28 mil denuncias, lo que evidencia un incremento preocupante y la urgencia de fortalecer políticas de prevención, asistencia y justicia.