Advierten que uno de cada tres niños en Argentina sufre castigos físicos como método de disciplina

Un reciente informe de la Universidad Austral revela que el 35,4 % de los niños de 1 a 14 años en Argentina todavía recibe castigos físicos como método de disciplina, mientras que un 6,6 % sufrió golpes severos, como palizas o uso de objetos.

El estudio, que incluye datos de UNICEF y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, advierte además que más del 50 % de los menores son víctimas de agresiones verbales y que solo el 30,6 % recibe métodos de crianza no violentos.

En declaraciones a Clarín, Lorena Bolzon, decana del Instituto de Ciencias para la Familia e investigadora del Observatorio de la Universidad Austral, señaló que “los primeros informes de la OVD en 2009 mostraban un 27 % de denuncias por violencia contra menores; en 2023, esa cifra alcanzó el 38 %”.

Entre los hallazgos más preocupantes, se destaca que nueve de cada diez agresores tenían vínculo familiar con los menores y que seis de cada diez niños padecen violencia diaria o semanal. Las formas más frecuentes son la violencia psicológica (más del 90 %) y la física (entre 34 % y 39 %), seguidas por la simbólica, económica y sexual. Los niños de 6 a 10 años son los más afectados, mientras que entre los adolescentes de 15 a 17 años se registró un 28 % de lesiones físicas.

El informe advierte que el maltrato infantil no solo afecta el bienestar inmediato, sino que incrementa riesgos de problemas de salud mental, ideación suicida y dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo.

Hernán Monath, Oficial de protección de derechos de UNICEF, señaló a Clarín que casi 6 de cada 10 niños crecen en hogares con prácticas de crianza violentas, como gritos, humillaciones o castigos físicos. Además, alertó que la violencia física aumenta en familias numerosas y que uno de cada cuatro adultos no explica a los chicos por qué su conducta fue incorrecta.

El informe también aborda la violencia digital, donde niños y adolescentes son víctimas de ciberacoso, grooming, discursos de odio y exposición a apuestas. Según Monath, “la violencia digital representa solo el 1 % de las denuncias de violencia contra menores, aunque es mucho más frecuente en la realidad cotidiana”.

En cuanto a la educación, el estudio reconoce avances en la escolarización primaria (98,8 % entre 5 y 12 años) pero destaca brechas en educación inicial (53,5 % a los 3 años) y desigualdades socioeconómicas que afectan el rendimiento en Lengua y Matemática.