El Senado avanzó con la Ley Olimpia para prevenir la violencia digital en mujeres, niños, niñas y adolescentes

Este jueves en la sesión de la Cámara de Senadores de la provincia se dio media sanción a una iniciativa de la representante por Anta, Alejandra Navarro, quien destacó que la adhesión a la Ley Olimpia permitirá la prevención de la violencia digital que ha incrementado en los últimos tiempos, teniendo como víctimas, principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

La Ley Nacional Nº 27.736, conocida como Ley Olimpia, incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género en la Ley Nº 26.485, la cual establece la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Esta normativa reconoce el hostigamiento y la violencia ejercida a través de medios digitales, tales como la difusión no consentida de imágenes íntimas, acoso virtual, mensajes intimidatorios, amenazas, extorsiones y control mediante tecnologías de la información y comunicación (TIC).

En la defensa del proyecto, la legisladora, destacó que “se busca erradicar la violencia digital en cualquiera de sus formas, como así todo canal donde se vulneren los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes”

“Entre las practicas más frecuentes encontramos el hostigamiento, el acoso en redes, la suplantación de identidad, la manipulación de datos personales, la difusión de imágenes intimas, entre otras” detalló Navarro.

Ante este panorama, aseguró que “en la actualidad, los mecanismos tradicionales no son sufrientes para enfrentar estas modalidades de violencia que pueden tener consecuencias psíquicas”. Entre las estadísticas destacó que “una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en redes sociales, un 59% de ellas fue objeto de mensajes sexuales o misóginos y un 26% recibió amenazas directas”.

Esta norma es una herramienta fundamental para visibilizar y atender estas nuevas formas de violencia que afectan mayoritariamente a mujeres y que muchas veces tienen consecuencias psicológicas graves y duraderas.

La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados en Revisión.