Defensor del Pueblo: Analizan que Núñez Burgos continúe hasta cerrar la elección pendiente

Ayer, el entonces candidato a ocupar la Defensoría del Pueblo, Martín Del Frari, presentó su renuncia a la postulación, lo cual generó movimientos en la Comisión para la elección del cargo.

Gonzalo Corral, concejal y presidente de la Comisión de Defensor del Pueblo, comentó sobre esta renuncia, ya que dentro de las demoras en el avance de la elección se encontraban las impugnaciones realizadas a Del Frari, las cuales se habían trasladado y se habían pedido dictámenes técnicos jurídicos.

“Justo estaba en objeto de análisis esa cuestión para conformación de la terna y efectivamente entró un pedido de renuncia” dijo Corral a FM Aries.

Consultado por la posibilidad de que el actual Defensor del Pueblo, Nuñez Burgos, continúe en su cargo, dijo que no tiene conocimiento sobre esa posibilidad y que desde la Comisión estuvieron en tratativas con los miembros para convocar a una reunión y conformar la terna pero que con la última sesión hoy del Concejo, están complicados.

“Es cierto que hoy tenemos la última sesión, entonces estábamos en contrarreloj con ese tema y lo que tiene que ver con Núñez Burgos no lo tengo en conocimiento, pero puede llegar a ser una alternativa hasta tanto se resuelva la situación de la convocatoria” manifestó Corral.

“Termina el periodo ordinario de sesiones. No nos está quedando tiempo, es una pena (…)”.

Si bien dijo que Del Frari le parecía una figura interesante para el papel de Defensor del Pueblo, le pareció productivo que haya presentado su renuncia por la cantidad de impugnaciones que tenía.