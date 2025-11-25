Del Frari: "Decidí bajarme para priorizar mi familia, mi tranquilidad"

Tras conocerse que el ex concejal Martín Del Frari dio de baja su postulación para el cargo de Defensor del Pueblo InformateSalta dialogó con él para conocer los motivos detrás de dicha decisión. "Decidí bajarme porque creo que es más importante muchas veces priorizar mi familia, priorizar mi tranquilidad y no estar en medio de un debate de ética muy raro dentro del Concejo Deliberante", sostuvo al respecto.

Del Frari se mostró muy crítico con el cuerpo legislativo de la ciudad y apuntó contra algunos nombres propios, como el de la concejal Agustina Álvarez.

"Hay muchas otras personas que están aspirando al cargo y que tienen trayectorias y posibilidades para estar allí. He recibido cuatri impugnaciones, y las cuatro han sido contestadas y levantadas. Yo estaba en carrera, podría haber seguido para ir a la votación por el Defensor del Pueblo dado que las cuatro impugnaciones eran totalmente políticas".

Respecto a la concejal Agustina Álvarez, comentó: "Me parece a mí que es una persona que tiene muy poca ética, teniendo en cuenta que estaba de los dos lados del mostrados. O sea, ella siendo concejal no podría haber presentado una impugnación y adelantar el voto públicamente, estaba adelantando el favoritismo hacia otro postulante".

"Yo estaba totalmente bajo la norma, qué especifica claramente que el Defensor del Pueblo no puede tener actividad política, ni hacer política al momento en que asume", por lo que de ser así, Del Frari cumpliría la norma.

"Hablan de ética, pero ahora va a asumir el concejal Pablo López o sea que de ética tiene muy poco el concejo ¿no?", refirió. En esta línea continuó: "Me parece que la elección se había dilatado demasiado. Esta dilatación que hubo, pasaron cuatro meses, me parece que la ciudadanía salteña no merece estar esperando tanto tiempo por un cargo que creo y siento que es muy importante".

-Hubo mucha confusión, dichos y entre dichos en todo lo que respecta a esta elección.

"Hubo concejales que trataron de confundir, en especial la concejala Agustina Álvarez que de ética deberia hablar muy poco porque fue la concejal que faltó a más sesiones en los últimos dos años. Tiene ocho faltas y según el reglamento tendría que ser destituida".

"Un reglamento que no se cumple, un consejo deliberante que habla de ética, pero que lo se apartó y lo separó por inhabilidad moral a Pablo López hace 3 meses atrás, pero ahora no dice nada que Pablo López está por asumir como concejal, ¿no?".

"¿Cuál será la postura que tendrá este nuevo Concejo Deliberante con Pablo López que ha ha ha sido este separado del consejo deliberante hace 3 meses atrás por inhabilidad moral, pero que ahora este nadie dice nada, nadie nadie da ninguna opinión sobre este la próxima asunción al cargo a la toma al juramento que va a tomar Pablo López en los próximos días como concejal de la ciudad de Salta".

-Casí que pareciera que la medida de separar a López del cuerpo fue para calmar las aguas

"Mire, no sé si fue para tranquilizar la agua, pero el Concejo Deliberante tomó una decisión de la cual yo fui parte, estaba totalmente a favor de eso, de separarlo del cargo al señor López por inhabilidad moral".

"Pero resulta que ahora los mismos concejales como Agustína Álvarez que hablan de moral, que yo no debería haber presentado al concurso al defensor del pueblo por haber sido concejal, cuando no especifica la ordenanza en ningún lugar ese impedimento, o sea, estaba dentro de la norma. Esto lo dijo cuando contesté las impugnaciones el asesor de la asesoría legal del Consejo Deliberante, o sea, no lo estoy diciendo yo".

-¿Cómo va a seguir tu carrera política?

"Yo voy a seguir trabajando en la política, como lo vengo haciendo hace muchos años. Soy un militante, soy un trabajador de la política. He presentado y tengo muchísimos proyectos de ordenanza que beneficiaron a los salteños, a las salteñas. Acompaño el proyecto político del gobernador Sáenz y del intendente Emilano Durán y voy a seguir laburando en el rol que me toque".