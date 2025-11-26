Salta está que arde: Qué hacer ante un golpe de calor, qué tomar y los horarios de riesgo

Salta está que arde por una ola de calor que atravesará a la provincia según informa el Servicio Meteorológico Nacional, ya que las temperaturas alcanzarán los 36°C en la capital, por lo que desde InformateSalta les traemos algunas recomendaciones.

En diálogo con nuestro medio, el médico Bernardo Biella, nos comentó que la persona mantiene su temperatura en un promedio cercano a los 37°C utilizando las glándulas de sudor, pero al ingresar a los primeros calores intensos de la primavera aún no se encuentran desarrolladas completamente, por lo que cuesta más transpirar y el cuerpo termina absorbiendo el calor del ambiente, aumentando la temperatura en 37,5°C, 37,3°C, 37,2°C.

“Lo primero que nos cambia es el humor, la gente se pone más irascible por el aumento de temperatura”.

Cómo saber si estás sufriendo un golpe de calor

Si persiste el aumento de temperatura corporal se empieza a secar la boca, la piel se pone seca y caliente, cuesta hablar y en caso de la gente mayor tiene problemas con la dentadura postiza.

“Aparece algo que se llama signo del pliegue: se pelliza el dorso de la mano y se suelta, cuando está con golpe de calor la piel queda pellizcadita no vuelve a su estado natural”.

Cómo prevenir el golpe de calor

Aumentando la hidratación , tomando el doble de líquido de lo habitual durante el día.

, tomando el doble de líquido de lo habitual durante el día. Consumir bebidas con sales minerales : “Vamos a fabricar una bebida de hidratación casera: 1 litro y medio de agua hervida o mineral, le ponemos un juguito cítrico o similar, un pellizco de sal y un pellizco de bicarbonato”. Una vez listo se pone en la heladera después de mezclarlo.

: “Vamos a fabricar una bebida de hidratación casera: 1 litro y medio de agua hervida o mineral, le ponemos un juguito cítrico o similar, un pellizco de sal y un pellizco de bicarbonato”. Una vez listo se pone en la heladera después de mezclarlo. Evitar salir para actividad física entre las 11 y las 15 hs.

Abrir puertas y ventanas de casa durante la noche y a la mañana cerrarlas al igual que las cortinas para evitar que el calor ingrese al hogar que se refrescó durante la noche.

al igual que las cortinas para evitar que el calor ingrese al hogar que se refrescó durante la noche. Usar ropa clara.

Estas medidas deben ser con mayor rigurosidad en personas mayores de 70 años y en niños pequeños menores de 5 años.

Qué hacer cuando estás con golpe de calor

Si el golpe de calor progresa y la temperatura pasa los 39°C, la persona queda medio postrada en cama, sin ganas de levantarse y como si tuviera fiebre, pero para diferenciar el golpe de calor del estado febril se tiene en cuenta la presencia de escalofríos previos , ya que antes de tener fiebre se presenta el escalofrío, mientras que en el golpe de calor no.

, ya que antes de tener fiebre se presenta el escalofrío, mientras que en el golpe de calor no. No se deben consumir antitérmicos, ibuprofeno, dipirona y paracetamol.

Se baja la temperatura con medios físicos: paños húmedos en frente, axilas, cuello e ingle, y se enciende un ventilador. Los paños provocan el descenso de temperatura y al sentir una mejoría se empieza a hidratar al sujeto bajando la temperatura hasta que lo vea un profesional.

Signos de deshidratación

Cuesta hablar, lengua seca, piel seca y falta de transpiración.

La persona se siente obnubilada o mareada, con desgano.

En caso de tomar la presión se vería una baja en la misma.

Temperatura en 37,3°C, 37,5°C.

Pulso acelerado arriba de los 90 latidos por minuto.

Los síntomas de deshidratación incluyen sentirse sofocado, no querer hablar, no tener saliva para tragar y piel seca y caliente.

Qué hacer si la temperatura no baja

“Me voy a la ducha, abro el agua caliente, meto a la persona en la temperatura que tolere y la voy enfriando de a poco hasta que la dejo fría a la temperatura. Cuando enfríe la ducha, la mantengo ahí durante 3, 4 minutos, después la seco y la persona ya no va a tener más golpe de calor y comienzo con la idea hidratación” comentó el médico Biella.

El uso de agua tibia o el agua caliente al principio para paulatinamente ir bajando la temperatura del agua, se debe a evitar un colapso vascular, ya que la persona se encuentra con 39°C mientras que el agua fría está a 20°C.