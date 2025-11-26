Salta, ¡un horno! Se vienen tres días por encima de los 34°C

¡Está que arde! La ciudad de Salta atraviesa una nueva racha de calor intenso que, según el pronóstico oficial, se extenderá por lo menos hasta el viernes.

Para hoy, miércoles 26, se espera una temperatura máxima cercana a los 34°C, con una tarde pesada y la posibilidad de chaparrones aislados hacia la noche.

El jueves el termómetro volverá a trepar hasta los 36°C, mientras que la inestabilidad será protagonista durante la tarde y noche, con probabilidades de lluvia entre el 10% y el 40%. El viernes, en tanto, se repetirá el escenario: máxima de 36°C y chances de tormentas, especialmente hacia la noche.

Recién el fin de semana podría llegar un leve alivio: para el sábado y el domingo las máximas descenderían a 28°C, aunque la inestabilidad continuará presente, con posibles precipitaciones en distintos momentos del día.

Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante las altas temperaturas: mantenerse hidratado, evitar la exposición solar en horas pico y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.







