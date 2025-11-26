La ampliación del Aeropuerto de Salta ya está al 50% y finalizará a fines de 2026

La modernización del aeropuerto de Salta ya está a mitad de camino. Las obras, que avanzan al 50%, duplicarán la superficie de la terminal y aumentarán en un 65% su capacidad operativa.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, en diálogo con InformateSalta, anticipó que los cambios permitirán operar más vuelos, mejorar la experiencia de los pasajeros y acompañar el crecimiento turístico y económico de la provincia.

“Hoy ya se puede ver el progreso, el aeropuerto está tomando forma y el año que viene los salteños podrán disfrutar de una terminal de último calibre internacional”, afirmó Ketchibachian.

“Será un aeropuerto de último calibre a nivel internacional”

La inversión alcanza los 100 millones de dólares y forma parte de un plan estratégico para acompañar el crecimiento del tráfico aéreo y potenciar la economía regional.

La terminal pasará a contar con 18.400 m², frente a los 9.200 m² actuales, y podrá operar simultáneamente cuatro vuelos domésticos y dos internacionales.

Entre las mejoras se incluyen 6.960 m² de nueva terminal, ampliación de áreas de embarque nacional e internacional, nuevas puertas de embarque, una sala VIP, expansión del área de Migraciones y nuevos locales comerciales.

“Este aeropuerto va a quedar como número uno a nivel nacional por la cantidad de pasajeros”, agregó el funcionario.

Según adelantó, la finalización de las obras está prevista para fines de 2026.

Los números de Salta

Salta se encuentra entre los 10 aeropuertos con mayor movimiento del país, con 1.187.439 pasajeros entre enero y octubre de 2025, un crecimiento del 10,9% respecto del mismo período del año anterior.

Los vuelos comerciales son operados por Aerolíneas Argentinas, Andes, Copa, JetSmart, Flybondi, Latam Perú y Paranair, conectando la provincia con destinos nacionales e internacionales.