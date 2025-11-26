Camila Lobo asumió en reemplazo de Guillermo Kripper en el Concejo Deliberante

Camila Lobo asumió esta tarde en el inicio de la sesión y ocupará la banca por el plazo de dos años.

“Vengo siendo parte de un proyecto del intendente en el equipo del Ejecutivo. Vengo a trabajar por la gente y apoyar proyectos que le sirvan a la gente” afirmó la edil que tomó la palabra después de asumir.

“Polarizar mata al pensamiento político y los fanatismos no nos deben oponer. Tenemos que trabajar para los salteños” agregó Lobo. También aseguró que buscará trabajar en equipo con el resto del cuerpo.

Lobo viene de ser Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, función que desempeñaba desde 2023, en el Ejecutivo Municipal.