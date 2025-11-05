Estudiantes de Orán entregaron el bastón inteligente a un joven con discapacidad visual

En un gesto de compromiso social y orgullo educativo, la Escuela Técnica N°3104 “Lanza Colombres” de Orán entregó el bastón inteligente N°26 al joven Lautaro, quien recibió el dispositivo en su domicilio.

El proyecto, desarrollado íntegramente por docentes y estudiantes de la institución, busca mejorar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad visual. Cada bastón cuenta con sensores de proximidad y vibración que alertan al usuario ante obstáculos, ofreciendo una herramienta tecnológica accesible y solidaria.

Se trata de una donación 100% gratuita, fruto del trabajo colaborativo y la vocación de servicio del establecimiento, que ya se ha convertido en un referente nacional. Desde su creación, la escuela recibió pedidos de diferentes provincias del país, interesados en replicar la iniciativa.

Sin embargo, el proyecto enfrenta actualmente dificultades para continuar su producción debido a la falta de insumos, lo que impide responder a la creciente demanda de dispositivos.

Desde la institución destacaron que cada entrega representa mucho más que un logro técnico: “es una oportunidad de inclusión y un ejemplo de lo que la educación pública puede generar cuando se combina conocimiento, empatía e innovación”.