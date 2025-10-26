¿Cómo votan las personas no videntes?Elecciones26/10/2025
Hoy se realizan las elecciones legislativas nacionales en todo el país, en Salta las personas ciegas o con disminución visual podrán emitir su sufragio sin complicaciones.
La Secretaria Electoral de Salta es pionera en este modelo que se adapta a la Boleta Única de Papel, que se usa por primera vez.
A través de InformateSalta te mostramos como funciona este modelo de voto para las personas con algun tipo de disminución visual.
