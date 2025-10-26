¿Cómo votan las personas no videntes?

Elecciones26/10/2025
voto

Hoy se realizan las elecciones legislativas nacionales en todo el país, en Salta las personas ciegas o con disminución visual podrán emitir su sufragio sin complicaciones.

La Secretaria Electoral de Salta es pionera en este modelo que se adapta a la Boleta Única de Papel, que se usa por primera vez.

A través de InformateSalta te mostramos como funciona este modelo de voto para las personas con algun tipo de disminución visual.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día