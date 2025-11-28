¡Gran susto! Se incendió un auto en zona Norte, quedó totalmente destruido

28/11/2025
incendiooohuaico

Durante la mañana de este viernes se desató un incendio en un vehículo que al parecer se encontraba estacionado en barrio Huaico II, en cercanías a Mirasoles

Según reportaba Norte Noticias Salta, desde el lugar, trabajaban personal de bomberos de la policía de Salta y de Vaqueros, que lograron contener las llamas pero los daños fueron totales. 

Aún no se conocen detalles del hecho tales como las causas del foco ígneo que dejó destruido el rodado y si este se encontraba abandonado en el lugar. 

autohuaico

