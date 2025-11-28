¡Gran susto! Se incendió un auto en zona Norte, quedó totalmente destruido

Durante la mañana de este viernes se desató un incendio en un vehículo que al parecer se encontraba estacionado en barrio Huaico II, en cercanías a Mirasoles.

Según reportaba Norte Noticias Salta, desde el lugar, trabajaban personal de bomberos de la policía de Salta y de Vaqueros, que lograron contener las llamas pero los daños fueron totales.

Aún no se conocen detalles del hecho tales como las causas del foco ígneo que dejó destruido el rodado y si este se encontraba abandonado en el lugar.