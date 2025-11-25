Tragedia en Anta: Los trabajadores habían iniciado una fogata cerca del campamento

Este fin de semana se registró un lamentable hecho en la zona rural de Anta, donde un hombre perdió la vida tras una explosión.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, investiga las circunstancias en torno a la explosión de un garrafa que provocó la muerte de un trabajador de 36 años en el Centro 25 de Junio. Además, un segundo trabajador de 39 años resultó con heridas leves .

Según se informó desde la Fiscalía, el incendio se habría iniciado por una fogata que comenzaron los propios trabajadores. La misma estaba ubicada muy cerca de las estructuras del campamento, que contaba con dos habitaciones, un comedor y un depósito de combustible.

Ante la presencia de este material inflamable fue decisiva en la rápida propagación del fuego.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Policial 25 de Junio, junto a personal de la División Seguridad Urbana 5 y de la Sección Técnica de Bomberos 5, dándose inmediata intervención a la Fiscalía.

La fiscal García Pisacic continúa con la investigación y dispuso diversas medidas tendientes a determinar con precisión las causas del hecho y establecer eventuales responsabilidades, entre ellas la inspección ocular y el peritaje técnico en el lugar.

También se procedió al secuestro de restos y materiales vinculados al foco ígneo, la toma de muestras para análisis pericial, el relevamiento fotográfico y planimétrico del campamento, la recepción de declaraciones testimoniales a los trabajadores y personal de la empresa, así como el requerimiento de documentación relacionada con las condiciones laborales y de seguridad en el predio.