Visitaba Tartagal, le robaron su auto y apareció incendiado en pleno centro

Policiales20/11/2025
autoincendiado

Durante la madrugada del jueves, un hombre que estaría de visita en Tartagal, surió el robo de su vehiculo. Con el correr de las horas y sin datos del rodado, apareció incendiado.

El vehículo fue localizado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la plaza San Martín de Tartagal, en la intersección de 20 de Febrero y San Martín. 

Por estos momentos, según  informó Mosconi TV Color, quien sería el propietario se encontaría realizando trámites al respecto. 

autotartagal

