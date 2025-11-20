Visitaba Tartagal, le robaron su auto y apareció incendiado en pleno centro

Durante la madrugada del jueves, un hombre que estaría de visita en Tartagal, surió el robo de su vehiculo. Con el correr de las horas y sin datos del rodado, apareció incendiado.

El vehículo fue localizado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la plaza San Martín de Tartagal, en la intersección de 20 de Febrero y San Martín.

Por estos momentos, según informó Mosconi TV Color, quien sería el propietario se encontaría realizando trámites al respecto.