“No estamos de acuerdo”, Biella criticó la eliminación de leyes claves en el Presupuesto

El proyecto de Presupuesto en debate incorporó cambios respecto de la iniciativa original enviada por el Ejecutivo nacional y prevé la eliminación de la ley de financiamiento para las universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos destinados al Hospital Garrahan. La propuesta generó cuestionamientos y rechazo por parte de distintos sectores.

En diálogo con InformateSalta, el doctor Bernardo Biella adelantó que no acompañará esos artículos. “Nosotros no vamos a acompañar la eliminación de la ley de financiamiento universitario ni la ley de emergencia en discapacidad, porque no estamos de acuerdo”, sostuvo.

Biella remarcó la importancia de sostener el financiamiento educativo. “Necesitamos generar conciencia y los fondos necesarios para que nuestros jóvenes puedan estudiar, capacitarse y el día de mañana emprender su propia vida y ser autosuficientes”, expresó.

En relación a la situación de las personas con discapacidad, advirtió que el acompañamiento estatal debe ir más allá de las pensiones. “Es fundamental garantizar los elementos mínimos necesarios: pañales, sillas de ruedas, cuidadores y el valor que deben percibir quienes los asisten”, señaló.

El legislador también destacó que el proyecto incluye aspectos positivos para la provincia.

“En lo local, el presupuesto contempla la exención de impuestos a las vacunas y otros artículos que benefician a Salta”

No obstante, fue categórico al referirse a uno de los puntos centrales. “El artículo número 75 no lo vamos a votar a favor, lo vamos a votar en contra. Hay otros artículos que sí consideramos relevantes dentro del Presupuesto”, concluyó.