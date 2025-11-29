¿Hincha de Boca? Rosalía visitó la Bombonera y posó con la camiseta del “Xeneize”Medios29/11/2025
La cantante española Rosalía pasó la noche en la Bombonera e incluso posó para las fotos con la camiseta de Boca puesta.vsFJPQ
Con su nuevo disco “LUX” habiendo sido presentado el siete de noviembre, la artista se encuentra de visita en la Argentina y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, aterrizó en el país el pasado jueves 27 de noviembre, a las 20:00.
Con el itinerario cargado, la oriunda de Barcelona presenció un recital de los Cindy Cats en el estadio de Ferro, siendo ovacionada en un momento del show, y esta noche ingresó al campo de juego de la Bombonera, recibiendo una camiseta con su nombre y el número 10.
