Tartagal celebró el Día del Empleado Municipal con una jornada de festejos

Interior10/11/2025
El intendente Franco Hernández encabezó los festejos por el Día del Empleado Municipal, que se desarrollaron en el Complejo Deportivo Municipal de Tartagal. La jornada reunió a trabajadores y sus familias en un ambiente de alegría y  música.

"Con toda esta gente hacemos una ciudad mejor cada día"

En diálogo con VideoTar, el jefe comunal destacó el valor del encuentro: “Fue un día hermoso de fiesta y algarabía con las familias municipales. Esta es la gran familia que tiene Tartagal, y con toda esta gente hacemos una ciudad mejor cada día. Creemos en el trabajo en equipo, en el progreso y en salir adelante, sobre todo en los momentos difíciles”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Gobierno Ernesto Reston subrayó la importancia del esfuerzo colectivo: “Hoy festejamos entre todos, con tres áreas distribuidas para que todos puedan disfrutar. Un saludo muy grande a los trabajadores de la Municipalidad, que con esfuerzo y corazón mantienen en funcionamiento la ciudad que todos queremos”, señaló.

También participó el diputado Omar Exeni, quien saludó a los empleados municipales y destacó el compromiso social de la gestión. “Muchas felicidades a todos los empleados municipales. Vinimos a seguir acompañando, como lo hicimos hace tres semanas con las actividades por el autismo y la tartamudez, demostrando que todo se puede superar”, manifestó.

El festejo contó con actividades recreativas, sorteos y un almuerzo compartido entre los trabajadores, reafirmando el espíritu de comunidad y compromiso que impulsa el desarrollo de Tartagal.

