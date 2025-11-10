Tartagal celebró el Día del Empleado Municipal con una jornada de festejos

El intendente Franco Hernández encabezó los festejos por el Día del Empleado Municipal, que se desarrollaron en el Complejo Deportivo Municipal de Tartagal. La jornada reunió a trabajadores y sus familias en un ambiente de alegría y música.

"Con toda esta gente hacemos una ciudad mejor cada día"

En diálogo con VideoTar, el jefe comunal destacó el valor del encuentro: “Fue un día hermoso de fiesta y algarabía con las familias municipales. Esta es la gran familia que tiene Tartagal, y con toda esta gente hacemos una ciudad mejor cada día. Creemos en el trabajo en equipo, en el progreso y en salir adelante, sobre todo en los momentos difíciles”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Gobierno Ernesto Reston subrayó la importancia del esfuerzo colectivo: “Hoy festejamos entre todos, con tres áreas distribuidas para que todos puedan disfrutar. Un saludo muy grande a los trabajadores de la Municipalidad, que con esfuerzo y corazón mantienen en funcionamiento la ciudad que todos queremos”, señaló.

También participó el diputado Omar Exeni, quien saludó a los empleados municipales y destacó el compromiso social de la gestión. “Muchas felicidades a todos los empleados municipales. Vinimos a seguir acompañando, como lo hicimos hace tres semanas con las actividades por el autismo y la tartamudez, demostrando que todo se puede superar”, manifestó.

El festejo contó con actividades recreativas, sorteos y un almuerzo compartido entre los trabajadores, reafirmando el espíritu de comunidad y compromiso que impulsa el desarrollo de Tartagal.