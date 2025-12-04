Van a juicio cuatro acusados de vender drogas sintéticas en fiestas electrónicas

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Leandro Flores, solicitó la elevación a juicio de la causa contra un hombre y tres mujeres acusados de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes. Según la investigación, distribuían drogas sintéticas como éxtasis, MDMA y “tusi” en fiestas electrónicas y también mediante la modalidad delivery.

La causa se inició tras denuncias anónimas que señalaban al hombre como vendedor. Con tareas de campo y seguimientos, los investigadores detectaron movimientos compatibles con la actividad ilícita. El grupo habría operado a través de redes sociales, incluso con un perfil de Telegram vinculado al principal acusado, y concretaba entregas en distintos puntos de la provincia.

Durante los procedimientos se registraron intercambios de dinero por estupefacientes y viajes frecuentes del hombre a Córdoba, Jujuy y el norte provincial, presuntamente para abastecerse. Una de las imputadas fue detenida al intentar ingresar a un boliche con sustancias sintéticas y marihuana fraccionada.

El 27 de junio se realizaron allanamientos en los domicilios de los cuatro acusados. Se secuestraron drogas sintéticas, psicofármacos, marihuana, balanzas de precisión, celulares, dinero en efectivo y bolsas tipo ziploc utilizadas para el fraccionamiento.

Con estos elementos, la Fiscalía considera acreditado que actuaban como un grupo organizado y solicitó que la causa avance a juicio.