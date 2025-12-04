Van a juicio cuatro acusados de vender drogas sintéticas en fiestas electrónicas

Justicia04/12/2025
Droga fiesta electronica

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Leandro Flores, solicitó la elevación a juicio de la causa contra un hombre y tres mujeres acusados de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes. Según la investigación, distribuían drogas sintéticas como éxtasis, MDMA y “tusi” en fiestas electrónicas y también mediante la modalidad delivery.

Embestida tren autoUn tren chocó a un auto y lo arrastró varios metros en el acceso a Río Piedras

La causa se inició tras denuncias anónimas que señalaban al hombre como vendedor. Con tareas de campo y seguimientos, los investigadores detectaron movimientos compatibles con la actividad ilícita. El grupo habría operado a través de redes sociales, incluso con un perfil de Telegram vinculado al principal acusado, y concretaba entregas en distintos puntos de la provincia.

Durante los procedimientos se registraron intercambios de dinero por estupefacientes y viajes frecuentes del hombre a Córdoba, Jujuy y el norte provincial, presuntamente para abastecerse. Una de las imputadas fue detenida al intentar ingresar a un boliche con sustancias sintéticas y marihuana fraccionada.

Coca UrundelGolpe histórico al contrabando en Salta: Más de 5 toneladas de coca incautadas en un camión

El 27 de junio se realizaron allanamientos en los domicilios de los cuatro acusados. Se secuestraron drogas sintéticas, psicofármacos, marihuana, balanzas de precisión, celulares, dinero en efectivo y bolsas tipo ziploc utilizadas para el fraccionamiento.

Con estos elementos, la Fiscalía considera acreditado que actuaban como un grupo organizado y solicitó que la causa avance a juicio.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día