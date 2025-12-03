Golpe histórico al contrabando en Salta: Más de 5 toneladas de coca incautadas en un camión

La Gendarmería Nacional protagonizó uno de los secuestros más importantes del año en operativos realizados en Salta y Córdoba, La maniobra más impactante ocurrió en Urundel, donde los gendarmes descubrieron casi cinco mil kilos de hojas de coca escondidos en un camión que simulaba transportar alimento para ganado.

El operativo comenzó tras una alerta de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Orán. Efectivos del Escuadrón 20 montaron un control específico para interceptar un camión Volvo que había partido desde Pichanal. Al inspeccionar la carga, detectaron que bajo los 29.000 kilos de expeller de soja se ocultaban centenares de bultos.

Con autorización de la Fiscalía Federal de Orán, el vehículo fue trasladado a la Unidad, donde se confirmó el hallazgo: 4.779 kilos y 500 gramos de hojas de coca distribuidos en 217 paquetes, una mercadería valuada en más de 337 millones de pesos. El transporte fue secuestrado y el conductor, un ciudadano boliviano, quedó supeditado a la causa por infracción al Código Aduanero.

En paralelo, otro procedimiento reveló la extensión de la red de distribución. A la altura del Peaje Toledo, en Córdoba, personal dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial Villa María inspeccionó un camión que viajaba desde La Quiaca hacia Villa Celina. Aunque transportaba carga declarada, gran parte era mercadería extranjera sin documentación: electrónica, alimentos, productos de limpieza y textiles valuados en más de 100 millones de pesos. Entre ellos se detectaron 20 bolsones con 456 kilos de hojas de coca en estado natural, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal Nº 3 y de la ARCA-DGA.

Ambos operativos, que en conjunto superan las cinco toneladas de hoja de coca secuestrada, exponen las estrategias cada vez más sofisticadas del contrabando y la importancia de los controles en las rutas nacionales. El norte argentino vuelve a ubicarse como punto clave en las maniobras de ingreso ilegal de mercadería, mientras las fuerzas federales refuerzan la vigilancia para desarticular estas redes multimillonarias.