Las claves para entender la reforma del Código Penal

La idea de modificar el Código Penal abre una nueva oportunidad que puede resultar clave para la sociedad. En este contexto, InformateSalta dialogó con la abogada Noelia Schubert quien explicó que "el proyecto de reforma del Código Penal introduce modificaciones en áreas sensibles como la trata de personas, delitos sexuales y responsabilidad penal juvenil".

El documento busca que los "delitos de trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil y abuso sexual, pasen a ser imprescriptibles, permitiendo investigarlos sin límite de tiempo". Esto va en respuesta a las exigencias de las vpictimas quienes "denuncian años después, especialmente en casos de explotación infantil o sometimiento a redes criminales", explicó la letrada.

Un punto a destacar para Schubert es que "se refuerza la persecución penal: aumento de penas, más restricciones para acceder a beneficios y un enfoque más estricto para delitos vinculados con explotación y corrupción de menores. La medida busca fortalecer la respuesta estatal ante organizaciones criminales de alto impacto social".

Baja en la edad de imputabilidad

"Uno de los puntos más polémicos es la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años para delitos graves. Los defensores sostienen que las bandas criminales reclutan, cada vez más, a menores aprovechando la falta de responsabilidad penal actual".

Por otro lado, "especialistas en niñez, alertan que una baja sin políticas de contención, educación y rehabilitación puede generar mayor criminalización temprana y aumentar la reincidencia. Sostienen que el eje debe estar en un sistema integral que combine intervención judicial con dispositivos de acompañamiento reales".

El cambio no está ausente de críticas, es que "mientras la imprescriptibilidad y el endurecimiento de penas en materia de explotación sexual son medidas valoradas, la baja de edad de imputabilidad divide opiniones y plantea desafíos éticos y sociales. La clave será determinar si la reforma equilibra respuesta penal, protección de derechos y prevención a largo plazo".