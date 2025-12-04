Fin de año, agotamiento físico y mental: ¿Qué es el burnout y cómo evitarlo?

En diálogo con InformateSalta, la psicóloga Lic. Cynthia Molinari analizó el creciente agotamiento emocional y físico que muchas personas atraviesan hacia fin de año, fenómeno conocido como burnout. Sin embargo, aclaró que no se trata solo de una reacción al cierre de ciclo, sino de un proceso más profundo y sostenido.

“El burnout no es solo una cuestión de fin de año ni una simple acumulación de tareas. Es un fenómeno psicológico complejo donde se mezclan expectativas, balances vitales y un estrés constante que supera los recursos emocionales y cognitivos de la persona”, explicó. Uno de los puntos más llamativos que señaló es que muchas personas no identifican el burnout porque se acostumbran a vivir agotada: “Normalizamos el agotamiento”, dijo.

“Normalizamos el agotamiento”

“Conviven con el malestar porque lo emocional es abstracto. Si te duele una muela, vas al dentista. Pero cuando el dolor es emocional, pensamos que se va a pasar solo”, dijo Molinari.

También mencionó los efectos de la llamada “cultura del rendimiento”, citando al filósofo norcoreano Byung-Chul Han: “Somos nuestros propios jefes, y los peores”. Según la especialista, esta exigencia constante, sumada al teletrabajo, la falta de límites y el ideal de productividad permanente, potencia el agotamiento.

Señales de alerta

La psicóloga enumeró los síntomas más frecuentes:

Dolores de cabeza persistentes

persistentes Problemas digestivos, taquicardia o temblores

Cambios en el sueño, insomnio o despertares bruscos

Nerviosismo, irritabilidad y sensación de ahogo

Ansiedad frente a situaciones cotidianas

“No todo es mental. Tenemos un cuerpo físico y emocional que necesitan atención”

Molinari recomendó incorporar micropausas diarias, respiración, pequeños descansos, caminatas cortas y actividades que reconecten con el cuerpo: “No todo es mental. Tenemos un cuerpo físico y emocional que necesitan atención”. Sobre cuándo buscar ayuda profesional, fue clara: “Cuando siempre me superan las mismas situaciones o personas, o cuando lo que me pasa se vuelve repetitivo y no puedo manejarlo. Ahí es el momento de consultar”.

También fue consultada sobre la desconexión actual y el impacto de las redes sociales: “El momento presente es el único real. Pero lo perdemos en distracciones. La ansiedad nos lleva al futuro y la depresión, generalmente, al pasado”. Según Molinari, la clave está en practicar la calma y la lucidez: “No aparece sola. Es entrenamiento: meditar, pausar, observar los pensamientos”.

“El momento presente es el único real. Pero lo perdemos en distracciones"

Si bien el burnout atraviesa a todas las edades, advirtió que la adolescencia es un período más vulnerable porque se suman duelos, cambios emocionales y dificultades para regularse. En adultos jóvenes y personas en actividad laboral, dijo que el desafío es encontrar equilibrio entre las exigencias y el bienestar: “Lo buscan, y eso es positivo. Pero es difícil alcanzarlo sin hábitos de autocuidado”.