Nuevamente, desalojaron personas de los canales de la ciudad: Algunos estaban alcoholizados

Nuevamente, desalojaron personas de los canales de la ciudad: Algunos estaban alcoholizadosPoliciales04/12/2025
Personal de la Policía de Salta, realizó controles y patrullajes en el Canal de la Esteco y el Macrocentro de la ciudad con el fin de prevenir delitos.
Los operativos se aplicaron en el canal de la Esteco, sectores del macrocentro y en los barrios Hernando de Lerma, Ceferino, San Antonio, Villa Cristina, entre otros puntos estratégicos.
En total, fueron demoradas 14 personas por distintas contravenciones, como consumo de alcohol en la vía pública y desorden. El trabajo fue coordinado por el Centro de Coordinación Operativa junto con las distintas áreas.
