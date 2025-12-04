Se realizó el decimocuarto operativo de ablación multiorgánico del año

Hoy se llevó a cabo el decimocuarto operativo de ablación multiorgánica del 2025, coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI). Los órganos y tejidos ablacionados para transplante fueron válvulas cardíacas, dos riñones y dos córneas, que corresponden a un donante masculino, quien fue diagnosticado con muerte cerebral.

El operativo se realizó en el hospital San Bernardo, y contó con la participación de un equipo local, integrado por coordinadores de ablación y trasplante, médicos, terapistas, bioquímicos, enfermeros, anestesistas, cirujanos, instrumentadores quirúrgicos, camilleros y choferes de ambulancia.

El director del CUCAI, Luis Canelada, destacó la importancia de esta donación al señalar que representa una oportunidad para salvar vidas y mejorar significativamente la salud de quienes hoy enfrentan situaciones críticas.

“En Salta se trasplantarán dos córneas, un riñón irá a Buenos Aires y el otro a Tucumán. Las válvulas cardíacas van al banco ubicado en el hospital Garrahan, en Buenos Aires”, dijo Canelada.

Se debe recordar que en la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.