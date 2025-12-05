¿Podrían faltar galletitas Oreo? Suspendieron a 2300 empleados

La fábrica ubicada en Buenos Aires donde se producen Oreo, Terrabusi y Milka, interrumpió la producción en los últimos días.

Según trascendió, la medida afecta a más de 2.300 empleados, quienes recibieron licencia acordada. La actividad de reanudará el 4 de enero, algo que la empresa dijo que fue comunicado al personal y acordado con el sindicato. El cierre temporal se suma a varias novedades negativas respecto de la actividad industrial, que incluyen cierres y despidos.

Si bien en el sector asegura que la decisión de la ex Kraft es una respuesta directa al descenso del consumo y el sobrestock acumulado, la empresa indicó que “se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa, que se ha realizado en otras oportunidades a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo”.

“Se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias, como parte de un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna”, le dijeron a Infobae. No dieron más detalles ni explicaron en qué otras oportunidades ocurrió algo similar: el gremio dice que no pasa desde 2001.