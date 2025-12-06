¿Conviene veranear afuera? La comparativa brutal entre Europa, Miami, Brasil y Argentina para el verano 2025

La fuerte devaluación del peso, la inflación persistente y la caída del salario real obligaron a millones de familias a preguntarse si todavía es posible veranear en el exterior o si el turismo nacional, aun con deterioro en los servicios, sigue siendo la única alternativa viable.

Este informe especial analiza Europa, Miami, Brasil y Argentina, con precios convertidos a pesos argentinos usando un tipo de cambio de $1.415 por dólar, vigente para el verano 2025.

La radiografía general: quién es barato y quién quedó fuera del radar

Costo total por persona por siete días según destino:

Argentina 👉 US$ 350 a 650 o ARS 495.250 a 919.750

Económico, pero con fuerte deterioro de servicios.

Brasil 👉 US$ 850 a 1.500 o ARS 1.202.750 a 2.122.500

Competitivo: buena relación precio-calidad.

Miami 👉 US$ 1.800 a 2.800 o ARS 2.547.000 a 3.962.000

Inaccesible para clase media.

Europa 👉 US$ 2.400 a 3.500 o ARS 3.396.000 a 4.952.500

Se convirtió en un destino de lujo.

El único destino extranjero que compite con Argentina es Brasil. Miami y Europa son hoy destinos directamente “premium”.

Vuelos: el gasto que destruye cualquier presupuesto

Los pasajes concentran entre el 50% y el 70% del gasto total.

Argentina (cabotaje)

Vuelos estándar: $169.800 – $339.600 Patagonia (Ushuaia, El Calafate, Bariloche): $424.500 – $636.750

Brasil

Florianópolis: ARS 636.750 – 919.750

Río de Janeiro: ARS 707.500 – 1.061.250

Miami

ARS 1.839.500 – 2.688.500

Europa

ARS 1.839.500 – 2.688.500

➡️ Resultado: Brasil sigue siendo posible. Miami y Europa, no.

Hospedaje: cuánto cuesta dormir una semana

Argentina

3★: $35.375 – $63.675

4★: $70.750 – $113.200

Airbnb: $35.375 – $70.750

Brasil

3★: $56.600 – $99.050

4★: $99.050 – $169.800

Airbnb: $56.600 – $127.350

Miami

3★: $198.100 – $311.300

4★: $311.300 – $495.250

Airbnb: $169.800 – $283.000

Europa

3★: $127.350 – $212.250

4★: $212.250 – $353.750

Airbnb: $113.200 – $226.400

➡️ Miami y Europa duplican o triplican los valores de Brasil y cuadruplican los de Argentina.

Costo diario de vida (comida + transporte + extras)

Argentina 👉 US$ 15 a 25 o ARS 21.225 a $35.375

Brasil 👉 US$ 25 a 40 o ARS 35.375 a 56.600

Miami 👉 US$ 60 a 100 o ARS 84.900 a 141.500

Europa 👉 US$ 50 a 85 o ARS 70.750 a 120.275

Compras: el mito del shopping barato ya fue

Miami ya no ofrece precios convenientes. Europa es caro incluso recuperando IVA. Brasil supera a Argentina en casi todos los rubros. Argentina, por atraso en algunos precios, resulta competitiva en indumentaria nacional.

Salarios argentinos vs. vacaciones

Salario registrado promedio: ARS 715.000 – 845.000

Salario informal: ARS 330.000 – 460.000

Tiempo necesario para financiar un viaje de 7 días

Argentina 👉 0,6 a 1,2 meses

Brasil 👉 1,5 a 3 meses

Miami 👉 3,5 a 6 meses

Europa 👉 4,5 a 7 meses

El turismo internacional, salvo Brasil, quedó reservado para ingresos altos o dolarizados.

Conclusión: ¿Conviene veranear afuera?



✔ Sí, conviene si:

El destino es Brasil. Conseguís vuelos en Travel Sale, Hot Sale o con millas. Tenés ingresos en dólares.

❌ No conviene si:

Estás pensando en Miami o Europa. Viajás en familia. Querés hacer compras.

Veredicto brutal:

➡️ Brasil gana la temporada 2025.

➡️ Argentina es la única opción económica real para la mayoría.

➡️ Miami y Europa quedaron para sectores de alto poder adquisitivo.

Fuentes:

Aerolíneas Argentinas, Despegar, Kayak, Booking, Airbnb, Trivago, Numbeo, IBGE, INDEC, AAVyT, Turismocity, Hopper.