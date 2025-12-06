¿Conviene veranear afuera? La comparativa brutal entre Europa, Miami, Brasil y Argentina para el verano 2025

¿Conviene veranear afuera? La comparativa brutal entre Europa, Miami, Brasil y Argentina para el verano 2025Turismo06/12/2025
La fuerte devaluación del peso, la inflación persistente y la caída del salario real obligaron a millones de familias a preguntarse si todavía es posible veranear en el exterior o si el turismo nacional, aun con deterioro en los servicios, sigue siendo la única alternativa viable.
Este informe especial analiza Europa, Miami, Brasil y Argentina, con precios convertidos a pesos argentinos usando un tipo de cambio de $1.415 por dólar, vigente para el verano 2025.
La radiografía general: quién es barato y quién quedó fuera del radar
Costo total por persona por siete días según destino:
Argentina 👉 US$ 350 a 650 o ARS 495.250 a 919.750
Económico, pero con fuerte deterioro de servicios.
Brasil 👉 US$ 850 a 1.500 o ARS 1.202.750 a 2.122.500
Competitivo: buena relación precio-calidad.
Miami 👉 US$ 1.800 a 2.800 o ARS 2.547.000 a 3.962.000
Inaccesible para clase media.
Europa 👉 US$ 2.400 a 3.500 o ARS 3.396.000 a 4.952.500
Se convirtió en un destino de lujo.
El único destino extranjero que compite con Argentina es Brasil. Miami y Europa son hoy destinos directamente “premium”.
Vuelos: el gasto que destruye cualquier presupuesto
Los pasajes concentran entre el 50% y el 70% del gasto total.
Argentina (cabotaje)
Vuelos estándar: $169.800 – $339.600 Patagonia (Ushuaia, El Calafate, Bariloche): $424.500 – $636.750
Brasil
Florianópolis: ARS 636.750 – 919.750
Río de Janeiro: ARS 707.500 – 1.061.250
Miami
ARS 1.839.500 – 2.688.500
Europa
ARS 1.839.500 – 2.688.500
➡️ Resultado: Brasil sigue siendo posible. Miami y Europa, no.
Hospedaje: cuánto cuesta dormir una semana
Argentina
3★: $35.375 – $63.675
4★: $70.750 – $113.200
Airbnb: $35.375 – $70.750
Brasil
3★: $56.600 – $99.050
4★: $99.050 – $169.800
Airbnb: $56.600 – $127.350
Miami
3★: $198.100 – $311.300
4★: $311.300 – $495.250
Airbnb: $169.800 – $283.000
Europa
3★: $127.350 – $212.250
4★: $212.250 – $353.750
Airbnb: $113.200 – $226.400
➡️ Miami y Europa duplican o triplican los valores de Brasil y cuadruplican los de Argentina.
Costo diario de vida (comida + transporte + extras)
Argentina 👉 US$ 15 a 25 o ARS 21.225 a $35.375
Brasil 👉 US$ 25 a 40 o ARS 35.375 a 56.600
Miami 👉 US$ 60 a 100 o ARS 84.900 a 141.500
Europa 👉 US$ 50 a 85 o ARS 70.750 a 120.275
Compras: el mito del shopping barato ya fue
Miami ya no ofrece precios convenientes. Europa es caro incluso recuperando IVA. Brasil supera a Argentina en casi todos los rubros. Argentina, por atraso en algunos precios, resulta competitiva en indumentaria nacional.
Salarios argentinos vs. vacaciones
Salario registrado promedio: ARS 715.000 – 845.000
Salario informal: ARS 330.000 – 460.000
Tiempo necesario para financiar un viaje de 7 días
Argentina 👉 0,6 a 1,2 meses
Brasil 👉 1,5 a 3 meses
Miami 👉 3,5 a 6 meses
Europa 👉 4,5 a 7 meses
El turismo internacional, salvo Brasil, quedó reservado para ingresos altos o dolarizados.
Conclusión: ¿Conviene veranear afuera?
✔ Sí, conviene si:
El destino es Brasil. Conseguís vuelos en Travel Sale, Hot Sale o con millas. Tenés ingresos en dólares.
❌ No conviene si:
Estás pensando en Miami o Europa. Viajás en familia. Querés hacer compras.
Veredicto brutal:
➡️ Brasil gana la temporada 2025.
➡️ Argentina es la única opción económica real para la mayoría.
➡️ Miami y Europa quedaron para sectores de alto poder adquisitivo.
Fuentes:
Aerolíneas Argentinas, Despegar, Kayak, Booking, Airbnb, Trivago, Numbeo, IBGE, INDEC, AAVyT, Turismocity, Hopper.