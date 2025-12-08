Familiares de Milton Giménez denunciaron agresiones en la tribuna tras la eliminación de Boca ante Racing

La derrota de Boca frente a Racing desencadenó un clima de tensión en La Bombonera, y ese malestar se trasladó a la tribuna donde se encontraban los allegados de Milton Giménez. Según relataron testigos, el grupo familiar comenzó a recibir insultos y reproches de varios simpatizantes que descargaban su enojo por la eliminación del equipo.

El conflicto comenzó cuando algunos hinchas comenzaron a gritar contra el delantero, responsabilizándolo por la falta de eficacia ofensiva. Esto generó la reacción inmediata de los familiares, que intentaron defenderlo y pedir respeto. La discusión escaló rápidamente y derivó en intercambios de gritos, empujones y amenazas.

Al notar que la situación se descontrolaba, personal de seguridad del estadio acudió al sector para evitar que la disputa pasara a mayores. Los efectivos formaron un cordón para separar a los hinchas exaltados de los familiares, quienes mostraban un fuerte estado de nerviosismo ante la agresividad recibida.

Finalmente, para resguardar su integridad, los allegados del jugador fueron retirados del lugar mientras continuaban los insultos desde algunos sectores cercanos. La tensión permaneció durante varios minutos, hasta que la zona quedó despejada.

El episodio reavivó el debate sobre la violencia en las tribunas y el hostigamiento a familiares de futbolistas, un fenómeno que se repite cada vez con mayor frecuencia cuando los resultados deportivos no acompañan. Dirigentes y autoridades del club evalúan las medidas necesarias para reforzar la seguridad y evitar que hechos de este tipo vuelvan a ocurrir.

Por el momento, no se confirmó la presentación de denuncias formales, aunque el incidente generó malestar en el entorno del jugador, que lamentó la falta de protección y el ambiente hostil que debieron atravesar en plena competencia.