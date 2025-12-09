El Consejo de Mayo envió la reforma laboral: ¿Cuáles son los principales puntos?

Legislativa09/12/2025
El Consejo de Mayo llevó a cabo su última reunió del año, y presentó la conclusiones en Casa Rosada.

La presentación de las conclusiones estuvo a cargo del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindó detalles de las propuestas del Consejo de Mayo que serán enviadas al Congreso en relación al proyecto de modernización laboral y la reforma tributaria.

Entre los puntos principales:

  • Propiedad privada: la nueva Ley de Expropiaciones establecerá indemnización a valor de mercado previo al anuncio, actualización por IPC y tasación independiente; desalojos inmediatos ante usurpaciones; cambios en regulaciones dominiales y flexibilización en tierras rurales.
  • Equilibrio fiscal: se impulsa la Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit, penaliza el gasto sin partida y la emisión del Banco Central. Se pide a gobernadores comprometerse a no endeudarse si tienen déficit.
  • Gasto público: Nación redujo su gasto, pero provincias y municipios lo aumentaron en 2025. Se sugiere congelar el gasto primario real y condicionar los ATN a quienes no cumplan metas.
  • Educación: mayor autonomía para provincias y escuelas; contenidos mínimos nacionales; modalidades flexibles; evaluaciones censales obligatorias al final de la secundaria.
  • Reforma tributaria: proyectos que incluyen simplificación del Impuesto a las Ganancias, baja de cargas laborales, eliminación de múltiples impuestos internos y cedulares, exenciones y nuevos regímenes de incentivo.
  • Recursos naturales: modificación de Ley de Glaciares, revisión de zona fría y Ley de Bosques; eliminación de leyes de compre provincial y topes de mano de obra; advertencia por el boom minero.
  • Modernización laboral: actualización integral de normas, inclusión de trabajadores autónomos y de plataformas, cambios al trabajo agrario y derogación de la Ley de Teletrabajo.
  • Apertura comercial: Argentina debe alinearse a tratados internacionales; impulso al Tratado de Cooperación en Patentes; envío de tratados pendientes.
