El Consejo de Mayo envió la reforma laboral: ¿Cuáles son los principales puntos?

El Consejo de Mayo llevó a cabo su última reunió del año, y presentó la conclusiones en Casa Rosada.

La presentación de las conclusiones estuvo a cargo del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindó detalles de las propuestas del Consejo de Mayo que serán enviadas al Congreso en relación al proyecto de modernización laboral y la reforma tributaria.

Entre los puntos principales: