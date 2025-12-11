Arrestos de 80 días: Buscan endurecer sanciones a organizadores de fiestas clandestinas

La realización de fiestas clandestinas se ha convertido en un dolor de cabeza recurrente para la seguridad pública en Salta, con eventos que suelen detectarse tanto en la Capital como en el interior, generando una serie de agravantes que van desde la inseguridad hasta el riesgo sanitario.

Al respecto el diputado provincial Guillermo Kripper alertó que, en los últimos años, "se ha verificado un incremento sostenido de fiestas clandestinas generando situaciones de violencia, abusos, accidentes e intoxicaciones que el Estado no puede desatender", según publicó FM Aries.

Es por eso que, ante esta problemática, la Legislatura provincial está impulsando una iniciativa que busca agravar significativamente las sanciones para los responsables de organizar estos eventos, con una propuesta que centraliza la necesidad de actualizar el Código Contravencional para establecer penas más firmes y efectivas.

El proyecto de ley presentado por Kripper modifica el artículo 124 del Código Contravencional (Ley 7.135) con el objetivo de reforzar el control y la prevención. La iniciativa establece penas que podrán incluir arresto o multas de 30 a 80 días para quienes organicen eventos de acceso público sin la debida habilitación, o en espacios que no cumplan con las condiciones de seguridad exigidas.

Entre los puntos centrales que serán sancionados, el proyecto apunta a penalizar a quienes permitan el ingreso o permanencia de menores de 18 años fuera de los horarios autorizados y a quienes habiliten el acceso a personas en evidente estado de ebriedad o les vendan alcohol a quienes ya se encuentren intoxicados, buscando desincentivar prácticas peligrosas.

Además, la iniciativa contempla el agravamiento de las penas en un tercio cuando se compruebe que el evento clandestino tuvo un propósito de lucro o se cobró entrada. Un aspecto fundamental es la incorporación de la responsabilidad solidaria entre los organizadores y los propietarios o poseedores del inmueble, para evitar que evadan las responsabilidades legales.

El legislador remarcó que esta modificación "fortalece la capacidad de prevención del Estado y aporta un marco sancionatorio proporcionado al riesgo real que estas prácticas generan". El objetivo final, concluyó, es impulsar "la erradicación de los eventos clandestinos y la promoción de actividades recreativas que se desarrollen en condiciones adecuadas".