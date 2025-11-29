Fiesta clandestina clausurada: Botellas cerradas y todos a casa antes de tiempo

La Policía de Salta clausuró esta madrugada una fiesta clandestina en Orán, en el marco de los operativos preventivos que se despliegan cada fin de semana para detectar y desactivar eventos sociales no autorizados. El procedimiento se concretó en pasaje Tradición al 600, donde efectivos del Distrito de Prevención 2 infraccionaron a un hombre de 28 años por infringir el artículo 124 de la Ley Contravencional.

La intervención se originó a partir de una alerta ciudadana, que permitió a la Policía llegar rápidamente al lugar y realizar el despeje de alrededor de 60 personas que participaban de la reunión. Este tipo de controles se desarrolla de manera sostenida en la ciudad.

En la causa intervino la Fiscalía Penal 2, que tomó conocimiento de la infracción y del procedimiento realizado.