En Australia prohibieron las redes sociales a menores de 16 años

En Australia se aprobó una ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en llevar adelante esta medida.

Con esta iniciativa, las empresas deberán eliminar las cuentas de aquellos usuarios que reporten esa edad o menos y, en caso de no cumplir, tendrán que enfrentar multas de hasta casi 50 millones de dólares australianos. La medida aplica para plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, algunas de las cuales ya se pronunciaron en contra.

El debate comenzó en el 2024, pero la norma fue aprobada en noviembre de ese año por la Cámara baja, para recién este miércoles se promulgada.

Horas antes de su aprobación, el primer ministro australiano Anthony Albanese difundió un mensaje dirigido a toda la población, en el que denunció que "con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales", porque "en cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores en línea".