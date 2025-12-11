Salta, entre las diez mejores ciudades para vivir en el país, según un nuevo índice de la UBA

Salta se ubicó en el octavo lugar entre las mejores ciudades para vivir en Argentina, según la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El informe, que compara el desarrollo estratégico y la calidad de vida de los principales conglomerados urbanos del país, le otorgó a la capital salteña una calificación de 2,85 puntos sobre 5, con una mejora respecto al año anterior.

El estudio, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, evaluó cinco dimensiones centrales: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

En el ranking nacional, Salta quedó por encima de Mar del Plata (2,74) y Resistencia (2,54), y apenas por debajo de Santa Fe y San Juan (ambas con 2,98).

El informe destaca que la ciudad mostró avances sostenidos en gestión institucional, planificación estratégica e incorporación de herramientas tecnológicas vinculadas a la atención ciudadana. También crecieron los indicadores relacionados con ambiente e innovación, en un contexto competitivo dominado por capitales provinciales.

La comparación incluyó a diez grandes ciudades del país, entre ellas conglomerados de alto desarrollo como Mendoza, Córdoba y Rosario, que volvieron a situarse entre los primeros puestos.

El podio quedó conformado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,65), Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25). En promedio, todas las ciudades evaluadas mostraron una leve mejora de 0,06 puntos, reflejo de avances en planificación urbana y políticas públicas.