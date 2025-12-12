Imputarán a 4 médicos por la muerte de Agustín Herrera: "Entró caminando y salió muerto"

Tras el fallecimiento de Agustín Herrera de 17 años en Tartagal mientras se encontraba en el hospital de dicha localidad, familiares insistieron en que fue víctima de una mala praxis, finalmente el fiscal Vega imputará a 4 médicos del nosocomio.

Esta audiencia de imputación según confirmó Rambert Ríos, abogado de la familia de Agustín, será tanto el día 17 como el 18 de diciembre. Se imputará al doctor Padilla, a la Dra. Gorgal, doctor Zerpa y Farachi bajo los cargos de homicidio culposo por Mala Praxis de Agustín César Carbonel Herera".

Sobre Agustín, el letrado recordó que: "Era un joven de 17 años que entró por un apendicitis, que no pudo ser tratada, que entró caminando, que entró bien y salío muerto".

"Es un joven que hoy podría estar con vida, que podría estar en su promoción, son diez mil cosas que podría hacer, que ya no las hace porque está muerto" dijo por Video Tar.

Ríos a su vez aclaró que no es motivo de festejo la imputación de los profesionales médicos: "No es algo bueno ni que haga bien a Tartagal. Pero bueno la justicia tiene que llegar y tiene que procederse".