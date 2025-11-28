Mangione, sobre la muerte de Agustín Herrera: “No se va a esconder y no se va a cubrir a nadie"

La pérdida de Agustín Herrera, el adolescente tartagalense que murió producto de una sepsis generalizada por una peritonitis, movilizó a los vecinos especialmente a sus padres que pedían justicia en las puertas del hospital Juan Domingo Perón.

Quien se hizo presente en Tartagal fue el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, quien fue contundente al respecto: “Quiero garantizar a Tartagal que no se va a esconder y no se va a cubrir a nadie”.

En diálogo con VideoTar, comentó que se reunió con los padres de Agustín para escuchar a ambas partes y adelantó que se encuentran llevando adelante los procesos legales y administrativos correspondientes: “Traje al médico, el abogado y contador para que hagamos la auditoria”.

“Voy a hablar con el personal en general para que me cuenten, porque acá no tenemos que esconder absolutamente nada”.

Explicó que la parte administrativa llevará 30 días para contar con los informes: “Se llama causa raíz, para saber si estaba el médico o no, que estudios se pidieron, las drogas que faltaban o si no faltaban, hablé con cada encargado de cada servicio para ver qué pasaba”.

“Hablé y me comprometí con los padres que vamos a hacer justicia que es lo que corresponde”.

Manifestó que una vez que cuenten con el informe final se tomará la decisión de cambiar al gerente si es necesario, pero si advirtió que nadie apurará la situación: “A mí no me van a apurar políticamente porque también hubo varios aprovechados de esta situación, hay gente que hasta me presentó una lista de quien tiene que ser la nueva gerencia y eso no sirve”.

Consultado sobre el tomógrafo del nosocomio, dijo que es obsoleto y que está en análisis contar con otro equipamiento pero que el presupuesto provincial se vio perjudicado por Nación: “Cuando a mi me dicen tenés que arreglar el tomógrafo me tengo que fijar si eso o compro medicamentos porque el presupuesto de la provincia fue afectado”.