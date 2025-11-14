Muerte de Agustín Herrera: "El informe amerita imputar a mucha gente"

Luego de la muerte del adolescente tartagalense, Agustín Herrera, quien perdió la vida producto de una sepsis generalizada por una peritonitis, familiares y amigos marcharon pidiendo justicia.

El informe del CIF da cuenta que el joven falleció por una falla multiorgánica producto de una sepsis que comprometió el sistema digestivo, consecuencia de una pelviperitonitis apendicular, informó El Tribuno.

De los datos que arrojó el CIF, se puede ver que Agustín no tenia lesiones en su cabeza, cráneo, rostro, cuello, tórax y región genital, entre otras, sus riñones estaban en buen estado como su columna.

Pero su cavidad abdominal se encontraba en mal estado: “La falla multiorgánica tuvo origen en una infección generalizada, llamada sepsis, con punto de partida en una apendicitis aguda no resuelta” señaló el CIF.

La gerencia general del hospital aportó al fiscal Gonzalo Vega el informe de los llamados de emergencia a los médicos de guardia. Estos llamados comenzaron el domingo 19, falleciendo Agustín el lunes 20 a la mañana.

Los llamados se efectuaron entre la 9:45 hs y las 18:30 hs., entre los cuales hay llamados solicitando al médico, instrumentistas y anestesista.

El abogado Alexis Rambert Ríos, quien representa a los padres de Agustín Herrera, se expidió al respecto con contundencia: “Esa criatura debe haber sufrido terriblemente durante 4 días; era sanísimo (…) así lo confirmó el CIF. Tengo la certeza de que el informe amerita imputar a mucha gente, porque esto no puede seguir pasando. Y no tiene que ver con falta de médicos, medicamentos o insumos: eso es una vulgar excusa. Es muchísimo más grave”.