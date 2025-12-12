El fin de semana se realizará un “Salchiencuentro”

Amamos los perros, y este fin de semana, será el momento protagónico de los perros salchichas.

El domingo desde las 17:00, se realizará un “Salchiencuentro” en el Campo de la Cruz, la propuesta se viralizó a través de las redes sociales y se espera la participación de los amigos fieles junto a sus dueños.

“Traer ganas de jugar y un regalito por salchi” es la consigna para este fin de semana.